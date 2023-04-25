ОАО ТуранБанк, продолжающее расширять свою деятельность в финансовом секторе Азербайджана, сохранило свои рыночные позиции по финансовым показателям первого квартала 2023 года.

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы ТуранБанк увеличились на 16,1% или 120,7 млн.манат и достигнули 872,3 млн. манатов, кредиты, выданные клиентам, увеличились на 22,4% или 102,4 млн. манатов и увеличились до 559,3 миллиона манатов, а также кредиты, выданные бизнес-клиентам уеличились на 16,4% или 45,1 миллиона манатов, и составили 319,6 млн. манатов. Общий депозитный портфель банка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 10,4% или 44,9 млн. манатов и достиг 477,1 млн. манатов. манатов, в том числе вклады физических лиц увеличились на 33,3% или 92,2 млн. манатов. манат и составили 368,8 млн. манатов.

В течение первого квартала 2023 года Банк продолжил активную деятельность с международными финансовыми институтами в направлении поддержки реального сектора. Так, TуранБанк подписал кредитное соглашение на 5 миллионов манатов с престижной финансовой организацией Incofin Investment и IIV Microfinance Funds с целью расширения финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ),а также было подписано новое соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (IFC) с целью дальнейшего развития знаний и опыта банка в сфере сельскохозяйственного кредитования.

Предоставляем вашему сведению, ТуранБанк успешно развивает отношения сотрудничества с другими международными финансовыми институтами в направлении привлечения кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов предпринимательства.

Банк серьезно поддерживает устойчивое развитие ненефтяного сектора, по проектам малого и среднего бизнеса, сотрудничая с авторитетными финансовыми организациями, такими как Черноморский Банк Торговли и Развития (ЧБТР), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Исламская Корпорация Развития Частного Сектора (ICD), Фонд Микрофинансирования EMF, Банк Торговли и Развития ОЭС (БТР ОЭС), Sparkassensestiftung и др.

В течение первого квартала 2023 года ТуранБанк осуществил мечты детей шехидов и ветеранов, оказав финансовую поддержку спортивному лагерю "YAŞAT", организованному Фондом "YAŞAT" в рамках программы "Корпоративная социальная ответственность". Также Банк, продолжающий свои усилия по защите и улучшения окружающей среды в нашей стране, присоединился к кампании по посадке деревьев, организованной в связи со 100-летием со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

Действуя с 1992 года, ОАО "ТуранБанк" обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов с 19 точками продаж. Получить подробную информацию о сети обслуживания TuranBank по стране можно, перейдя по ссылке. Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт TuranBank или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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