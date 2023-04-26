Yelo Bank опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2023 года. По результатам видно, что банк успешно начал текущий год. Согласно отчету, чистая прибыль банка превысила 4 млн манатов. В то же время активы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 830 млн манатов.

Банк на протяжении длительного времени сохраняет позитивную динамику кредитного портфеля. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, кредитный портфель вырос на 168 млн манатов, или на 36%, и достиг 640 млн манатов. В соответствии с миссией банка, значительная часть кредитного портфеля приходится на финансирование реального сектора. В течение квартала было выдано почти 5 000 бизнес-кредитов, вследствие чего портфель в этом направлении увеличился на 27 млн манатов, составив 424 млн манатов.

Также наблюдается рост и потребительского кредитного портфеля. В первом квартале было выдано более 50 млн манатов потребительских кредитов 5 000 клиентам. В результате потребительский кредитный портфель превысил 217 млн манатов. Это на 34 млн манатов, или на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отметим, что 33% этой продажи приходится на долю онлайн-каналов.

Депозитный портфель Yelo Bank также показывает заметный рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, портфель в этом направлении вырос на 125 млн манатов, или на 28%, и составил 577 млн манатов. Это рост за счет вкладов физических лиц, что свидетельствует о доверии населения к банку.

За отчетный период процентные доходы банка превысили 25 млн манатов, что на 7 млн манатов больше, чем в 2022 году. В первом квартале непроцентные доходы также выросли, достигнув 2,3 млн манатов. Общий капитал банка составляет 92 млн манатов, что на 42 млн манатов больше регулятивного требования. Коэффициент адекватности совокупного капитала составляет 12,36%, а коэффициент адекватности капитала первого уровня - 8,09%. Следует отметить, что оба показателя превышают установленные нормы.

Есть дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.



Yelo Bank - Яркий банкинг!