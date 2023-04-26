ОАО "Муганбанк" сообщает о своих положительных финансовых результатах за первый квартал 2023 года. Банк продолжает успешно развивать свою деятельность.

ОАО "Муганбанк" демонстрирует стабильный рост в первом квартале 2023 года, достигая положительных финансовых результатов. Чистая прибыль банка составила 102,85 тысяч манат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие активы значительно выросли на 11,65% и составили 739,82 млн. манат, был зафиксирован рост депозитного портфеля на 31,51%, достигнув 428,02 млн. манат, также процентный доход увеличился на 18,63% и составил 10,70 млн. манат.

Эти результаты свидетельствуют о стабильности и уверенном росте банка на финансовом рынке, подтверждая его надежность и доверие со стороны клиентов. ОАО "Муганбанк" продолжит развивать свою деятельность и стремиться к улучшению показателей, чтобы обеспечивать высококачественные финансовые услуги для своих клиентов.

ОАО "Муганбанк" начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений ОАО "Муганбанк" оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.