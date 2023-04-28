Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023).

Как передает в пятницу корреспондент Trend, в ходе запланированных панельных дискуссий участники мероприятия планируют обсудить широкий ряд вопросов, начиная от потенциала Ташкента как международного финансового центра, бизнес-возможностей, электронной коммерции, перспектив углубления сотрудничества между странами СНГ, до вопросов энергетики, промышленности, "умных" инвестиций и сельского хозяйства, передает Day.Az.

Также ожидается подписание ряда инвестиционных соглашений.

Отметим, что на открытии мероприятия, состоявшемся накануне, 27 апреля, с приветственной речью выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Затем состоялась пленарная сессия.

Ташкентский международный инвестиционный форум - это масштабная диалоговая площадка для всего Центральноазиатского региона, позволяющая представить инвестиционный потенциал Узбекистана международным инвестиционным и деловым сообществам.

Целью форума является привлечение руководителей крупных иностранных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний, заинтересованных в интеграции в динамично развивающийся рынок Узбекистана.

В TIIF-2023 принимают участие свыше 2500 человек из таких стран, как США, страны ЕС, Великобритания, СНГ, Турция, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Египет, страны Ближнего Востока.

Для сравнения, в прошлом году заявки для участия подали более 1,5 тысячи человек.

В этом году запланированы 28 панельных сессий и "круглых столов", ряд церемоний подписания крупных инвестиционных соглашений и торговых контрактов, дискуссий по актуальным темам делового мира, в том числе тенденциям развития инвестиционного сектора, цифровизации финансовых институтов, современной денежно-кредитной политике. В них примут участие более 150 спикеров.