Не откладывайте бизнес-планы с кредитной картой Yelo Bank (R)
Неотложные бизнес-решения неизбежны. Однако, наличие необходимых финансовых средств могут быть недоступны в данный момент. Учитывая эту ситуацию, Yelo Bank предлагает отличное решение для предпринимателей - бизнес-кредитную карту!
Благодаря кредитной карте, вы сможете часто и срочно получать средства для вашего бизнеса, а также иметь возможность возвращать их постепенно. Какие преимущества предоставляет эта карта?
- Проценты начисляются только на использованную сумму. То есть, если кредитная карта не используется, никаких процентов не начисляется
- Для получения кредитной карты не требуются залоги или поручители
- Возвращенные средства на кредитную карту можно снова использовать
- Обналичивание с Yelo и Азерпочт ATM без комиссии
- За оформление карты комиссия не требуется
Для круглосуточного контроля расходов вам всегда будет доступно многофункциональное приложение Yelo Business App. В этом приложении вы сможете удобно отслеживать и оплачивать кредиты, налоги и другие платежи, осуществлять внутристрановые переводы и обмен валюты в несколько кликов.
Yelo Bank всегда готов поддержать ваш бизнес! Воспользуйтесь возможностью и заказывайте онлайн бизнес-кредитную карту без посещения филиала: https://bit.ly/ylkdhnty
Заказать через WhatsApp: https://bit.ly/ylkdnhg
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