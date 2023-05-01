Неотложные бизнес-решения неизбежны. Однако, наличие необходимых финансовых средств могут быть недоступны в данный момент. Учитывая эту ситуацию, Yelo Bank предлагает отличное решение для предпринимателей - бизнес-кредитную карту!

Благодаря кредитной карте, вы сможете часто и срочно получать средства для вашего бизнеса, а также иметь возможность возвращать их постепенно. Какие преимущества предоставляет эта карта?

Проценты начисляются только на использованную сумму. То есть, если кредитная карта не используется, никаких процентов не начисляется

Для получения кредитной карты не требуются залоги или поручители

Возвращенные средства на кредитную карту можно снова использовать

Обналичивание с Yelo и Азерпочт ATM без комиссии

За оформление карты комиссия не требуется



Для круглосуточного контроля расходов вам всегда будет доступно многофункциональное приложение Yelo Business App. В этом приложении вы сможете удобно отслеживать и оплачивать кредиты, налоги и другие платежи, осуществлять внутристрановые переводы и обмен валюты в несколько кликов.

Yelo Bank всегда готов поддержать ваш бизнес! Воспользуйтесь возможностью и заказывайте онлайн бизнес-кредитную карту без посещения филиала: https://bit.ly/ylkdhnty

Заказать через WhatsApp: https://bit.ly/ylkdnhg



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