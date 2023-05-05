В рамках проекта трансформации филиалов Гаджигабульский филиал АВВ также был обновлен в соответствии с новой концепцией банка. Филиал оказывает услуги по адресу: город Гаджигабул, улица Исмета Гаибова.

В филиале созданы все необходимые условия для удовлетворения потребностей индивидуальных и корпоративных клиентов. Клиенты могут воспользоваться услугами различных видов кредитования, расчетно-кассовых операций, сбережений, денежных переводов, заказов платежных карт, операций с наличностью и т.д.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.