Первый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы, покоривший Эверест (8848 метров), на этот раз отправляется в Непал, чтобы покорить вершину Макалу высотой 8485 метров. Он поставил перед собой очень важную цель - возвысить наш государственный флаг на 14 самых высоких вершинах мира. Данный проект реализуется под девизом "Корона Победы" и посвящен знаменательной победе Азербайджана в Отечественной войне.

Оказывая постоянную поддержку развитию спорта в нашей стране, Банк ABB также поддерживает эту инициативу азербайджанского альпиниста.

Покорить вышеупомянутые 14 вершин является знаковым событием, о котором мечтают все альпинисты. Эти вершины следующие:

Эверест (Непал, Китай), Чогори (Пакистан, Китай), Канченджанга

(Непал, Индия), Лхоцзе (Непал, Китай), Макалу (Непал, Китай), Чо-ою (Непал,

Китай), Дхаулагири (Непал), Манаслу (Непал), Нангапарбат (Пакистан),

Аннапурна (Непал), пики Гашербрум I (Пакистан, Китай), Броуд-Пик

(Пакистан, Китай), Гашербрум II (Пакистан, Китай), Шишабангма (Китай).

Упомянутые высоты расположены в горных хребтах Гималаев и Каракорума и называются "Короной мира", высота каждой из которых превышает 8 тысяч метров.

Для альпиниста, покорившего вышеперечисленные вершины, это считается самым большим достижением карьеры. Отметим тот факт, что до сих пор всего 44 альпинистам из 20 стран мира удалось подняться на все эти вершины. Исрафил Ашурлы уже покорил 5 из этих вершин. Макалу будет 6-м в этом ряду. К 2025 году он планирует завершить покорение всех вершин. Если ему удастся покорить все 14 вершин, то Исрафил Ашурлы войдет в историю как первый альпинист региона Южного Кавказа, добившийся таких результатов.

Карта банка ABB Miles, предназначенная для любителей путешествий, делает процесс оплат азербайджанского альпиниста в период поездки более удобным. Кроме того, мили, накопленные за счет безналичных оплат, помогают сделать следующую поездку менее дорогостоящей.

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