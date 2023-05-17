Министр Меджнун Мамедов рассказал о сельскохозяйственном потенциале Нахчывана

У Нахчывана очень большой сельскохозяйственный потенциал.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах выставок "InterFood Azerbaijan 2023" и "Caspian Agro" в Баку.

"На выставке представлен павильон Нахчывана и эта выставка положит начало увеличению инвестиций в сельскохозяйственный сектор Нахчывана", - сказал он.

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