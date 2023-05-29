Получен окончательный платеж для IGB в рамках программы OPIC
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Компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), получила окончательный платеж в рамках программы "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC) для строительства инфраструктуры. 

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в компании.

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