https://news.day.az/economy/1568627.html Получен окончательный платеж для IGB в рамках программы OPIC
Получен окончательный платеж для IGB в рамках программы OPIC
Компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), получила окончательный платеж в рамках программы "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC) для строительства инфраструктуры.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в компании.
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