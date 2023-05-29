Стал известен объем поставок интерконнектора Греция-Болгария

На сегодняшний день по интерконнектору Греция-Болгария транспортировано более 11,3 миллиона мегаватт-часов или более 962 миллионов кубометров природного газа.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

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