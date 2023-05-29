Стоимость платных услуг населению в Азербайджане превысила 3 ​​млрд манатов

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в январе-апреле 2023 года, выросла в реальном выражении на 11,9 процента по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составила 3 миллиарда 504 миллиона манатов, сообщает Day.Az.

По данным Госкомстата, юридическими лицами населению оказано услуг на сумму 2 млрд 639,8 млн манатов, что составило 75,3% от общей стоимости услуг.

В январе-апреле текущего года каждый житель страны воспользовался различными платными услугами на сумму в среднем 345,7 маната, что в номинальном выражении больше на 63,9 маната по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.