Южный газовый коридор поспособствовал трансформации энергетических мощностей ЕС
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Южный газовый коридор поспособствовал трансформации энергетических мощностей ЕС.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

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