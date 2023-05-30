Туркменистан запустил процесс вступления в ТРАСЕКА

Источник: Агентство международной информации Trend

Туркменистан намерен до конца года вступить в ТРАСЕКА на правах полноправного члена организации.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend заместитель гендиректора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Батыр Аннаев.

"Недавно мы запустили процесс присоединения к организации. Мы придаем большое значение этому шагу и в целом сотрудничеству с ТРАСЕКА, это один из приоритетов", - отметил Аннаев.

Вступление в ТРАСЕКА позволит стране укрепить связи с другими странами-участницами организации, в том числе и с Азербайджаном, заявил замгендиректора.

Ранее все страны-члены ТРАСЕКА подтвердили свое согласие на принятие Туркменистана в свой состав. По оценкам самой организации, потенциал транзита через прикаспийские страны составляет более 700 тысяч контейнеров в год.

В секретариате ТРАСЕКА заявляли, что приветствуют вступление Туркменистана в организацию. "Присоединение Туркменистана к Основному многостороннему соглашению (ОМС) ТРАСЕКА позволит еще более эффективно реализовать большой экономический потенциал, придаст импульс развитию транспортного сектора всей страны, а также обеспечит последовательное и активное возрождение Великого Шелкового пути", - отмечали в секретариате организации.