Азербайджан - среди крупнейших торговых партнеров Грузии

За первые пять месяцев 2023 года Азербайджана вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии.

Как передает Day.Az, соответствующие данные опубликовала в понедельник Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Согласно информации, общий внешнеторговый оборот Грузии за пять месяцев текущего года составил более 8,3 млрд долларов, что на 18,9% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

В январе-мае экспорт составил более 2,5 млрд долларов (рост 18,6%), импорт - около 5,9 млрд долларов (рост 19,1%). Отрицательный баланс внешней торговли превысил 3,3 млрд долларов - это 40,1% от всего торгового оборота.

В пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии вошли Турция (торговый оборот превысил 1,1 млрд долларов, что на 16% больше показателей за январь-май 2022 года), Россия (более 1 млрд долларов, рост 38,4%), Китай (623 млн долларов, что на 20,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), Азербайджан (более 612 млн долларов, рост 7,3%) и США (610,2 млн долларов).

Кроме этого, Азербайджан увеличил экспорт товаров из Грузии в январе-мае ткущего года. Так, за соответствующий период Азербайджаном было экспортировано из Грузии товаров на сумму 336,5 млн долларов, что на 50,2% больше чем за аналогичный период прошлого года.