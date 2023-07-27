Enagas приобрела дополнительную долю в TAP

Испанская компания Enagas закрыла сделку по приобретению дополнительной доли в Трансадриатическом трубопроводе (TAP), сообщает в четверг Day.Az.

В компании заявили, что 25 июля 2023 года сделка на приобретение дополнительных 4 процентов в TAP на сумму 168 миллионов евро была закрыта. Таким образом, общая доля Enagas в TAP составила 20 процентов.

Напомним, что в январе этого года Axpo приняла решение продать свою 5-процентную долю в Трансадриатическом трубопроводе акционерам Fluxys и Enagas S.A. В соответствии с договором купли-продажи бельгийская Fluxys приобрела 1%, а Enagás - 4% акций Axpo. Таким образом, обе компании получили 20% акций в консорциуме TAP, в который входят bp (20%), SOCAR (20%) и Snam (20%).

По TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.