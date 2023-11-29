ОЭСР работает с Азербайджаном в сфере развития "зеленой" экономики

Дирекция по вопросам окружающей среды Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в настоящее время работает с Азербайджаном в рамках двух финансируемых ЕС программ по развитию "зеленой" экономики, сообщили Trend в ОЭСР, передает Day.Az.

"В рамках программы Green Economy EU4Environment, финансируемой ЕС, ОЭСР помогает Азербайджану разрабатывать стратегии по "зеленым" инвестициям, обеспечить соблюдение экологических требований, а также разрабатывать индикаторы "зеленого" роста. Программа EU4Environment Water and Data, финансируемая ЕС, направлена на содействие устойчивому использованию ценных водных ресурсов и поддержку открытого доступа к экологическим данным. ОЭСР уже более 10 лет содействует многосторонним диалогам по национальной политике по водным ресурсам с Азербайджаном. Диалоги направлены на продвижение реформы водной политики и объединение ряда государственных и частных субъектов, признающих, что вода является ключевым ресурсом во всех секторах экономики", - сказал источник в ОЭСР.

В ОЭСР заявили, что организация оказала техническую помощь министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана в подготовке программы "зеленых" государственных расходов, призванной помочь удовлетворить спрос на питьевую и техническую воду для населения, сельского хозяйства и промышленности Азербайджана.

"Программа ориентирована на сельские районы в отдельных регионах, которые сталкиваются с серьезными проблемами с обеспечением безопасного бытового питьевого водоснабжения, воды для орошения и снижением загрязнения сточными водами. Анализ состояния рынка капитала был проведен в рамках проекта "Экологизация рынков долгового капитала в странах Восточного партнерства и роль зеленых облигаций". Это помогло оценить готовность Азербайджана принять долговое финансирование для "зеленых" инвестиций", - отметил источник.

Как сообщил собеседник Trend, ОЭСР готовит отчет, анализирующий экологические инспекции, и другие аспекты обеспечения соблюдения экологических требований в Азербайджане на основе передовой международной практики, а также предоставит рекомендации.

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