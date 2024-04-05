Самир Нуриев проинформировал гендиректора департамента АБР о подготовке к COP29

5 апреля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с генеральным директором департамента по региону Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Евгением Жуковым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству между Азербайджаном и Азиатским банком развития и процессе подготовки к COP29.

Самир Нуриев сообщил, что в этом году исполняется 25 лет сотрудничества Азербайджана с Азиатским банком развития, сказав, что страна высоко ценит это сотрудничество. Он отметил реализуемые в Азербайджане проекты в направлении развития повестки дня "зеленого перехода".

Коснувшись деятельности по подготовке к CO29 под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Самир Нуриев проинформировал собеседника о работе, проводимой страной для организации этого престижного мероприятия на высоком уровне.

Поздравив Азербайджан с избранием стороной, которая проведет COP29, Евгений Жуков особо отметил работу, проделанную председательством COP29 за короткий срок. Он подчеркнул, что Азиатский банк развития намерен тесно сотрудничать с нашей страной в связи с COP29 и оказывать техническую поддержку.

Евгений Жуков выразил удовлетворение достигнутыми Азербайджаном успехами в области диверсификации экономики, "зеленого перехода" и подчеркнул, что Азиатский банк развития готов внести свой вклад в этот процесс.

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