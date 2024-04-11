Мост между Европой и Азией: какие возможности даст Азербайджану Средний коридор

Китайско-азербайджанское экономическое сотрудничество в последние годы росло, уделяя особое внимание различным аспектам, таким как торговля, инвестиции, инфраструктурные проекты и энергетическое сотрудничество. Экономические отношения между двумя странами характеризуются взаимным доверием и дружбой, обе стороны полны решимости поднять свое сотрудничество на новый уровень.

Торговля является важным аспектом китайско-азербайджанского эко-сотрудничества - в 2022 году товарооборот достиг 2,2 миллиарда долларов. Более того, экспорт Азербайджана в Китай в последнее время резко увеличился, что свидетельствует о дальнейшем потенциале для роста торговых отношений. Инвестиции также являются ключевой областью сотрудничества. Так например, китайские компании инвестировали в Азербайджан до 1 миллиарда долларов, а Баку ответил взаимностью инвестициями в китайские ценные бумаги на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также затронул этот вопрос в интервью китайскому телевидению 28 марта. Он рассказал о китайско-азербайджанских экономических отношениях и подчеркнул вклад китайских компаний в экономику Азербайджана.

В беседе с AZERNEWS по этому поводу генеральный директор компании Belt and Road Consultant Pvt Limited Мухаммад Асиф Нур отметил, что китайские компании, которых насчитывается около 120, активно участвуют в различных отраслях азербайджанской экономики, способствуя ее диверсификации и развитию. Он сказал, что инфраструктурные проекты получили значительные инвестиции из Китая, что расширяет возможности сообщения и облегчает торговые маршруты. Членство Азербайджана в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций еще больше способствовало развитию инфраструктуры благодаря значительным инвестициям в экономические проекты по всей стране.

"Энергетическое сотрудничество остается стратегическим приоритетом, при этом Азербайджан уделяет особое внимание проектам возобновляемой энергетики, включая мощности по производству ветровой и солнечной энергии для внутреннего потребления и экспорта. Более того, Азербайджан рассматривает Китай в качестве важнейшего союзника в своем стремлении к "зеленому" росту и цифровой трансформации, используя китайский опыт и технологии для достижения целей национального развития. Проект "Средний коридор" в рамках китайской инициативы "Пояс и путь" (BRI) еще больше усиливает экономическое партнерство, предоставляя возможности для расширения связей и сотрудничества в развитии инфраструктуры.

В ходе переговоров между двумя странами также рассматривались вопросы сотрудничества в области систем хранения энергии, производства и экспорта зеленого водорода, что демонстрирует приверженность устойчивым энергетическим решениям. В целом, китайско-азербайджанское экономическое сотрудничество продолжает успешно развиваться во многих секторах, движимое общими интересами и взаимной выгодой, закладывая основу для дальнейшего сотрудничества и роста в будущем", - сказал Асиф Нур.

Он отметил, что китайские компании внесли значительный вклад в экономику Азербайджана посредством инвестиций, торговли, инфраструктурных проектов и энергетического сотрудничества. В 2022 году товарооборот между двумя странами достиг $2,2 млрд, при этом на долю Азербайджана приходится 47-48% торгового портфеля Китая с Южным Кавказом. Он подчеркнул, что китайские компании инвестировали в Азербайджан до 1 миллиарда долларов и представлены в различных сферах азербайджанской экономики. Китай инвестировал в несколько инфраструктурных проектов в Азербайджане.

"Азербайджан разрабатывает проекты возобновляемой энергетики, уделяя особое внимание мощностям по производству ветровой и солнечной энергии для внутреннего потребления и экспорта. Китай выразил заинтересованность в сотрудничестве в области систем хранения энергии, производства и экспорта зеленого водорода. Азербайджан пригласил китайские компании и инвестиционные фонды инвестировать в свои индустриальные парки. Этот вклад сыграл важную роль в экономическом развитии Азербайджана и укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

Китайские компании вносят значительный вклад в экономику Азербайджана, диверсифицируя отрасли помимо энергетики, передавая технологии и опыт для поддержки цифровой трансформации, стимулируя торговлю и инвестиции между двумя странами, а также продвигая инициативы зеленого роста и устойчивого развития. Их участие охватывает различные сектора, способствуя экономической модернизации и укреплению более тесных экономических связей между Китаем и Азербайджаном, что в конечном итоге способствует взаимному процветанию и развитию", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что Китай проявил интерес к сотрудничеству в области систем хранения энергии, производства и экспорта зеленого водорода, что может еще больше расширить использование возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Обе страны также обсудили развитие морских ветроэнергетических ресурсов, что, как ожидается, будет способствовать использованию возобновляемых источников энергии и поддерживать участие частного сектора в этой области. Асиф Нур подчеркнул, что азербайджано-китайское экономическое сотрудничество имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, исходя из нескольких ключевых факторов, изложенных в статьях. Обе страны подчеркнули свою историческую дружбу и взаимное уважение, при этом Азербайджан отдает приоритет развитию стратегического сотрудничества и партнерства с Китаем.

"Эта приверженность подчеркивается участием Азербайджана в таких инициативах, как инициатива "Пояс и путь" (BRI), особенно в рамках таких проектов, как "Средний коридор", который направлен на расширение связей между Китаем, Центральной Азией и Европой, предоставляя возможности для торговли и инвестиций. Кроме того, Азербайджан определил зеленый рост и цифровую трансформацию в качестве национальных приоритетов, областей, в которых опыт Китая и технологические достижения могут внести значительный вклад. Хотя торговые отношения между двумя странами стабильно растут, остается неиспользованный потенциал для дальнейшего расширения, особенно в диверсификации экономической деятельности и расширении делового сотрудничества.

Более того, председательство Азербайджана на COP29 предоставляет возможность для сотрудничества между двумя странами по инициативам в области изменения климата, дальнейшего укрепления экономических связей и содействия инновациям. В целом, азербайджано-китайское экономическое сотрудничество будет углубляться в ближайшие годы, движимое общими интересами, стратегическими приоритетами и совместными усилиями в различных секторах, что в конечном итоге будет способствовать взаимному процветанию и укреплению двусторонних отношений. Кроме того, Азербайджан стратегически позиционирует себя как ключевой игрок в "Среднем коридоре", который набирает обороты в качестве альтернативы трансроссийскому коридору для транспортировки товаров между Европой и Азией. Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и другие инфраструктурные проекты образуют комплексную сеть, предлагающую эффективные маршруты для перевозки грузов.

Потенциал делового партнерства между двумя странами выше, поскольку Азербайджан ожидает, что больше китайских компаний создадут в стране производственные линии для возобновляемых источников энергии. Развитие отношений с Китаем является главным приоритетом для Азербайджана, поскольку страна рассматривает Китай как хорошего друга и партнера", - заключил Асиф Нур.