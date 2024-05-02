https://news.day.az/economy/1657021.html ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29 - Петер Михалко
ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29 - Петер Михалко
ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.
"В этом году наше сотрудничество тесно связано с климатической повесткой. Европейский союз является мировым лидером в области борьбы с изменением климата и готов сотрудничать с Азербайджаном, чтобы поддержать председательство Азербайджана на COP29 с целью поиска и продвижения на глобальном уровне решения климатических проблем", - сказал он.
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