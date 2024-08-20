Анкара планирует продавать газ под новым брендом

Анкара планирует экспортировать газ, поступающий в страну из более 30 стран мира, под единым брендом Turkish Blend ("Турецкая смесь"). То есть неважно, какая страна поставляет голубое топливо, и не обязательно, чтобы экспортируемый газ вырабатывался в самой Турции. В этом и смысл понятия "газовый хаб".

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, для того, чтобы стать энергетическим хабом, необходимо обилие энергоресурсов и наличие большого числа поставщиков: "Газ одной страны должен конкурировать с другим".

Глава Минэнерго подчеркнул, что турецкая BOTAŞ обсуждает с российским "Газпромом" проект создания совместной компании-оператора, которая будет регулировать работу Центра газовой торговли в Турции. Никаких проблемных моментов в диалоге с российской стороной нет, указал он.

Министр напомнил, что данный Центр планируется задействовать на территории Стамбульского финансового центра, куда также будет переведен офис EPİAŞ (государственной компании по управлению энергетическим рынком Турции - ред.). "Принципиальная договоренность заключается в создании компании на паритетной основе. Однако процесс требует определенного времени", - сказал Байрактар, отметив, что цены на газ будут формироваться именно на платформе Центра газовой торговли.

Он также привлек внимание к работам по повышению пропускной способности двух плавучих установок для хранения и регазификации сжиженного природного газа (ПРГУ): "Если в 2016 году ПРГУ в Турции позволяли перекачивать 30 млн кубометров газа, то на данный момент этот показатель достигает 161 млн кубометров. При желании половина газа, потребляемого Турцией, может обеспечиваться за счет СПГ".

Министр отметил, что Анкара заключила контракты на поставку СПГ из США, Катара, Алжира, Нигерии и Омана.

По его словам, инфраструктура Турции позволяет закупать больше газа, необходимого стране. На это рассчитаны как инвестиции в расширение подземных хранилищ газа (ПХГ), вложения в ПРГУ и газораспределительную систему госкомпании BOTAŞ.

Касаясь потенциальных рынков сбыта газа, поступающего в Турцию, он отметил, что речь в первую очередь идет о соседних Болгарии и Греции. "Трубопровод из Болгарии позволит поставлять газ далее в Румынию, Венгрию, Словакию, Македонию и Сербию. Единственная преграда на данном пути - пропускная способность трубопровода в Болгарии, ограничивающаяся 3,5 млрд кубометров", - сказал Байрактар, указав, что предпринимаются шаги по расширению вдвое пропуска газа через Болгарию: "Необходимости в новом газопроводе нет. Нужны инвестиции в расширение действующих мощностей".

Комментируя вероятность начала выработки электроэнергии на АЭС "Аккую" к 29 октября текущего года, когда в Турции будет широко отмечаться День Республики, министр отметил, что на атомной станции в Мерсине продолжаются тестовые работы. "Ожидаем оборудования для АЭС из Германии. Конечно, оно производится в мире не только лишь Siemens, но замена поставщика потребует времени. Поэтому дата начала выработки может быть отложена", - пояснил он.

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