До официального открытия COP29 в Баку остались считанные часы - ФОТО
До официального открытия крупнейшего мероприятия - COP29 в Баку остались считанные часы.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, Бакинский олимпийский стадион станет местом встречи глав государств и правительств, а также глав крупнейших компаний и агенств со всего мира.
Отметим, что делегации из разных стран завершают последние приготовления, и их стенды готовы принимать гостей.
Участники с нетерпением ждут возможности представить свои достижения, провести презентации и обменяться опытом.
Организаторы обещают насыщенную программу, наполненную выступлениями спикеров, мастер-классами и демонстрацией новейших разработок.
COP29 обещает стать значимым событием в мире технологий, привлекая внимание специалистов и любителей новшеств со всего мира.
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