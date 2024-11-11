До официального открытия COP29 в Баку остались считанные часы

До официального открытия крупнейшего мероприятия - COP29 в Баку остались считанные часы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, Бакинский олимпийский стадион станет местом встречи глав государств и правительств, а также глав крупнейших компаний и агенств со всего мира.

Отметим, что делегации из разных стран завершают последние приготовления, и их стенды готовы принимать гостей.

Участники с нетерпением ждут возможности представить свои достижения, провести презентации и обменяться опытом.

Организаторы обещают насыщенную программу, наполненную выступлениями спикеров, мастер-классами и демонстрацией новейших разработок.

COP29 обещает стать значимым событием в мире технологий, привлекая внимание специалистов и любителей новшеств со всего мира.