В "Зеленой зоне" COP29 состоялась панельная сессия по корпоративной устойчивости

Во второй день конференции COP29 в Баку, наряду с "Синей зоной", где проводятся официальные переговоры, продолжилось проведение ряда мероприятий по программе "Зеленой зоны", управляемой председательством COP29. 12 ноября состоялась совместная панельная дискуссия между Азербайджанской операционной компанией COP29 и основным банком-партнером COP29 - Международным банком Азербайджана, на тему корпоративной устойчивости.

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Сообщается, что мероприятие под названием "Корпоративная устойчивость и климатическая деятельность" было посвящено обсуждению важной роли компаний в смягчении последствий изменения климата и их усилиям по достижению глобальной цели по нулевому выбросу углерода. В мероприятии приняли участие глава глобального договора ООН по Азербайджану Самир Мамедов, заместитель председателя правления МБА Талех Тахирли, сопредседатель Spiro Каушик Бурман, президент ФК "Карабах" Тахир Гезаль и ведущий партнер инициативы "Green Space Tech" по Бразилии компании Deloitte, ведущий консультант в области инноваций и стратегии устойчивого развития Мария Перес.

Мнения и выступления, прозвучавшие на панельной сессии, в основном были направлены на усиление обмена и консолидации совместного опыта устойчивого развития в борьбе с изменением климата с учетом того, что частный сектор руководствуется принципами устойчивого развития как ведущим направлением своей бизнес-стратегии.

Мероприятие также включало обсуждение таких тем, как переход к низкоуглеродным технологиям, устойчивые цепочки поставок и "зеленые" технологические инновации.

Отметим, что богатая программа "Зеленой зоны", которая была встречена широкой общественностью во второй день конференции с большим интересом, охватила такие вопросы, как роль, которую молодые женщины играют в борьбе с климатической несправедливостью в уязвимых сообществах, лидерство местной молодежи в климатической деятельности, роль сообществ местных общин в сохранении биоразнообразия, важность разнообразия точек зрения в климатической деятельности. В организованных мероприятиях приняли участие местные и зарубежные эксперты.