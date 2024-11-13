Азербайджан играет ключевую роль в ограничении глобального потепления

Азербайджан вносит значительный вклад в глобальную борьбу с изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в среду, об этом говорится в обращении президента COP29, министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева к участникам Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

Отметим, что обращение зачитал заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Наша цель ясна - создать позитивный импульс для достижения важнейшей цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия. Эта цель - не просто число, это спасение для нашей планеты и будущих поколений. Азербайджан вносит значительный вклад в глобальную борьбу с изменением климата. Мы запустили амбициозные инициативы, которые служат мостом между Европой и Азией. Одним из наших наиболее значительных проектов является "зеленый" энергетический Коридор, который соединит возобновляемую энергию из регионов Каспия и Центральной Азии с Европой. Этот коридор, разработанный в сотрудничестве с Узбекистаном, Казахстаном, Грузией и Турцией, является важным шагом к укреплению энергетической безопасности и устойчивости на межконтинентальном уровне", - говорится в обращении.