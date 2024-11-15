Лорд Ливермор о размере дефицита финансирования адаптации к 2030 году

Дефицит финансирования адаптации оценивается в 87 миллиардов долларов США ежегодно к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал финансовый секретарь Казначейства Великобритании Лорд Ливермор во время панельной дискуссии на тему "Мобилизация для действий по климату: страны, многосторонние финансовые организации и частный сектор, реализующие Парижское соглашение".

"Финансирование, безусловно, играет важную и катализаторную роль, но оно никогда не сможет полностью удовлетворить потребности. Несмотря на то, что потоки финансирования на адаптацию составили 63 миллиарда долларов в 2022 году, это всего лишь 5 процентов от общего объема климатического финансирования. Наибольшие потребности касаются устойчивой инфраструктуры, включая защиту от катастроф, а также сельского хозяйства для развивающихся экономик", - сказал он.

По словам Л.Ливермора, основная часть финансирования адаптации поступает из публичных источников, в основном в виде суверенного долга. Для Африки только 3 процента финансирования адаптации поступает от институциональных инвесторов. Следовательно, необходимо предпринять дополнительные шаги для мобилизации частных инвестиций в адаптацию в этих контекстах.

"Доказательства того, что обеспечение устойчивости инвестиций к климатическим изменениям имеет экономический смысл, очевидны, и в большинстве случаев первоначальные затраты, даже для более капиталоемких активов, таких как инфраструктура, являются незначительными. Более последовательная оценка климатических и природных рисков может помочь стимулировать более устойчивые инвестиции. В свою очередь, более устойчивые инвестиции могут приносить активы с более предсказуемыми денежными потоками и более конкурентоспособными доходами на весь жизненный цикл. Также растет количество доказательств, подтверждающих прибыльность инвестиций в новые технологии и услуги для адаптации", - отметил он.

Лорд Ливермор подчеркнул, что инвестиции в цепочки поставок также могут принести значительные возможности для развития как местной адаптации, так и международной устойчивости, в то время как бездействие несет риски. Например, третий оценочный доклад Великобритании о рисках изменения климата показал, что риски, связанные с международными торговыми маршрутами, могут стоить Великобритании миллиарды фунтов стерлингов в год к концу этого века.