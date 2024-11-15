Необходимы три ключевых элемента для достижения "зеленых" целей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.

"Сегодня перед нами стоит сложная, но не невозможная задача. Мы должны решить, как обеспечить мир энергией, которая одновременно безопасна, доступна, конкурентоспособна и экологична. Теперь настало время действовать. На мой взгляд, для этого нам необходимы три ключевых элемента. Во-первых, общее видение. Мы должны видеть мир как взаимосвязанную систему, где все страны объединены общими зелёными коридорами. Это видение исключает соблазн замкнутости и разобщенности. Напротив, мы должны укреплять связи, которые пойдут на благо нашим народам.

Во-вторых - неотложность. Сегодня сотни миллионов людей в мире все еще не имеют доступа к электроэнергии. В нашем регионе ее стоимость остается слишком высокой, что отрицательно отражается на домохозяйствах и снижает конкурентоспособность промышленности. К тому же безопасность энергоснабжения находится под угрозой. Потребности в инвестициях в инфраструктуру исчисляются триллионами долларов, и нам нужно мобилизовать больше ресурсов, чем когда-либо прежде. Кроме того времени у нас мало времени.

Нам необходима готовность действовать - превращать амбициозные обещания в конкретные проекты. Мы должны видеть провода, новые мегаватты и реальные результаты в наших энергосистемах. Это сложный вызов, но мы, как Румыния, готовы его принять", - добавил он.