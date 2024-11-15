ЦА обладает значительными водными ресурсами и огромным потенциалом для развития ВИЭ

Центральная Азия - уникальный регион, обладающий значительными водными ресурсами, а также богатым потенциалом солнечной и ветровой энергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадинов в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.

"Энергетическая интеграция между странами действительна важна. Эти межгосударственные связи играют исключительную роль в более эффективном использовании природных ресурсов каждой страны, а также в оптимальном использовании природных ресурсов для интеграции в основном возобновляемых источников энергии.

Центральная Азия представляет собой уникальный регион, где, например, Кыргызстан и Таджикистан обладают достаточными водными ресурсами, а Узбекистан - богатыми солнечными и ветровыми ресурсами. Это позволяет нам эффективно торговать излишками электроэнергии и импортировать энергию в периоды дефицита", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что таким образом, межгосударственная интеграция крайне важна.

"Объединяя все регионы, мы можем создать центральную платформу для торговли электроэнергией между странами. Это действительно ключевой момент. Всем развивающимся странам необходимо иметь четкую стратегию и генеральный план для развития возобновляемых источников энергии. Определенность в этом вопросе крайне важна, особенно для привлечения финансирования таких проектов со стороны банков, так как важно понимать, какое количество солнечной и ветровой энергии, а также переменной генерации вы планируете интегрировать в свою энергетическую систему", - сказал он.