https://news.day.az/economy/1729674.html SOCAR открыла офис в Албании Государственная нефтяная компания Азербайджана открыла офис в Албании, передает в среду Day.Az со ссылкой на газовый оператор Албании Albgaz. Новость обновляется
SOCAR открыла офис в Албании
Государственная нефтяная компания Азербайджана открыла офис в Албании, передает в среду Day.Az со ссылкой на газовый оператор Албании Albgaz.
Новость обновляется
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