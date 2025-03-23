Гидроэнергетика как драйвер энергоперехода Азербайджана

Автор: Назрин Абдул,

Azernews

Гидроэнергетика играет ключевую роль в энергетическом секторе Азербайджана, и её значение продолжает расти, особенно на фоне стремления страны к переходу от зависимости от нефти и газа к более чистым и устойчивым источникам энергии. Недавний рост производства гидроэлектроэнергии на 55,3% в январе-феврале 2025 года подчёркивает потенциал гидроэнергетики как важного элемента энергетического баланса страны.

Одним из ключевых преимуществ гидроэнергии является её возобновляемость. Пока есть поток воды, гидроэлектростанции могут вырабатывать электричество без истощения природных ресурсов, в отличие от ископаемого топлива, такого как нефть и газ. Это делает гидроэнергетику устойчивым решением, которое может снизить долгосрочное воздействие энергетического производства на окружающую среду.

В стране с богатыми водными ресурсами, такими как реки и горные регионы, использование гидроэнергетического потенциала становится перспективным способом диверсификации источников энергии и сокращения зависимости от импорта топлива.

Гидроэнергетика также способствует энергетической безопасности, обеспечивая стабильный и надёжный источник электроэнергии. Существенное увеличение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях в этом году свидетельствует о способности сектора покрывать спрос в пиковые периоды, снижая нагрузку на тепловые электростанции. Кроме того, гибкость гидроэнергетики в регулировании объёмов производства делает её важным дополнением к другим возобновляемым источникам энергии, таким как ветер и солнце, производство которых может быть переменным.

Ещё одно преимущество гидроэлектроэнергии - минимальные выбросы парниковых газов в процессе эксплуатации. В условиях глобальной борьбы с изменением климата и стремления стран к снижению углеродного следа гидроэнергетика предлагает более экологичную альтернативу традиционным источникам энергии. В контексте энергетической стратегии Азербайджана сокращение выбросов углекислого газа за счёт использования возобновляемых источников, включая гидроэнергию, станет важным шагом к выполнению международных экологических стандартов.

В последние годы гидроэнергетический потенциал Азербайджана значительно увеличился, особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре, где уже введены в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 МВт. Эти станции уже произвели 492 миллиона киловатт-часов электроэнергии без выбросов, что позволило сэкономить 110 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс 200 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Этот прогресс - явное свидетельство положительного экологического и экономического эффекта гидроэнергетики в Азербайджане.

В будущем установленная мощность гидроэлектростанций в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнет 500 МВт, а ежегодный объём производства электроэнергии составит 1,5-1,8 миллиарда киловатт-часов. Это позволит дополнительно сэкономить 350-400 миллионов кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа на 650-750 тысяч тонн. Для сравнения, ежегодное производство гидроэлектроэнергии в других регионах Азербайджана в среднем составляет 1,2 миллиарда киловатт-часов, что означает, что мощность в Карабахе и Восточном Зангезуре будет на 50% выше. Это важный шаг на пути к большей энергетической независимости и устойчивому развитию.

Кроме того, развитие гидроэнергетики может стимулировать экономический рост. Инвестиции в инфраструктуру новых гидроэлектростанций создают рабочие места и способствуют развитию сельских районов. Расширение гидроэнергетических мощностей также снижает потребность в дорогом импорте ископаемого топлива, что в долгосрочной перспективе может укрепить энергетическую независимость Азербайджана и стабилизировать цены на электроэнергию.

Стремление Азербайджана к диверсификации энергетического сектора, переходу от нефти и газа к чистым источникам энергии, включая гидроэлектроэнергию, имеет решающее значение для устойчивого развития страны. Этот процесс соответствует мировым энергетическим трендам и открывает возможности для Азербайджана стать региональным лидером в сфере возобновляемой энергетики. Увеличение гидроэнергетического производства не только удовлетворяет внутренние потребности, но и делает страну потенциальным экспортёром чистой электроэнергии в соседние регионы.

В заключение, значение гидроэнергии трудно переоценить. Благодаря низкому воздействию на окружающую среду, потенциалу для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и экономическим выгодам, гидроэлектроэнергия становится важным элементом стратегии Азербайджана по созданию более чистого и устойчивого энергетического будущего. Оngoing развитие в Карабахе и Восточном Зангезуре лишь укрепляет эту роль и демонстрирует перспективы страны в области возобновляемой энергетики.