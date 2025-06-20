Председатель ЦБА провел встречу с региональным менеджером МФК по Южному Кавказу

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов провел встречу с региональным менеджером Международной финансовой корпорации (МФК) по Южному Кавказу Ивану Фернандес Дуарте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, Ивана Дуарте, занимающая эту должность с июня 2021 года, успешно завершает свою миссию.

Во время встречи председатель поблагодарил ее за ценный вклад в деятельность МФК в стране и регионе, а также за плодотворное сотрудничество, пожелав успехов в дальнейшей работе.

В конце встречи была сделана памятная фотография.