https://news.day.az/economy/1761987.html Председатель ЦБА провел встречу с региональным менеджером МФК по Южному Кавказу Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов провел встречу с региональным менеджером Международной финансовой корпорации (МФК) по Южному Кавказу Ивану Фернандес Дуарте. Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, Ивана Дуарте, занимающая эту должность с июня 2021 года, успешно завершает свою миссию.
Председатель ЦБА провел встречу с региональным менеджером МФК по Южному Кавказу
Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов провел встречу с региональным менеджером Международной финансовой корпорации (МФК) по Южному Кавказу Ивану Фернандес Дуарте.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, Ивана Дуарте, занимающая эту должность с июня 2021 года, успешно завершает свою миссию.
Во время встречи председатель поблагодарил ее за ценный вклад в деятельность МФК в стране и регионе, а также за плодотворное сотрудничество, пожелав успехов в дальнейшей работе.
В конце встречи была сделана памятная фотография.
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