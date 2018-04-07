Минфин Азербайджана продает облигации на 30 млн
7 апреля 2018 10:07 212
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 апреля состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов. Об этом сообщает в субботу БФБ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая, годовой ставкой в восемь процентов и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям - седьмое апреля 2020 года.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
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