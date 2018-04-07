Минфин Азербайджана продает облигации на 30 млн

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 апреля состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов. Об этом сообщает в субботу БФБ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая, годовой ставкой в восемь процентов и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям - седьмое апреля 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

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