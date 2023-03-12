Теплый салат с киноа и креветками, как и другие подобные, вполне можно подать на ужин, не беспокоясь, что кто-то останется голодным. Блюдо получается не только сытным и вкусным, но еще и очень полезным. Взять хотя бы только один ингредиент - киноа, которую сторонники правильного питания торжественно именуют "суперфудом". Состав ее действительно впечатляет! Киноа богата полноценным растительным белком, магнием и жирами с кислотами Омега-3. Согласитесь, продукт действительно достойный внимания! Хозяйки же оценят и другую сторону теплого салата с киноа и креветками: он сочетает в себе и горячее, и гарнир, так что, готовится очень быстро, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Рецепт:

1,5 стакана киноа

350 г варено-мороженых королевских креветок

1 средний огурец

1 сладкий желтый перец

50 г бэби-шпината

соль

Для заправки:

70 мл оливкового масла

30 г сока лимона

1 см корня имбиря

2 зубчика чеснока

соль

свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты для теплого салата с киноа. Заранее разморозьте креветки. Для этого выложите их на дуршлаг, поставьте на миску и уберите в холодильник на 8 ч.

Шаг 2

Промойте киноа холодной водой. Налейте в кастрюлю 3 стакана воды и доведите до кипения. Всыпьте киноа, посолите и накройте кастрюлю крышкой. Варите 15 мин. на медленном огне, до готовности.

Шаг 3

Сладкий перец положите на решетку или противень и поставьте в духовку, разогретую до 200˚С. Запекайте 15-20 мин., до появления подпалин. Переложите перец в миску и накройте крышкой, оставьте на 10 мин. Очистите перец от кожицы и семян, нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 4

Для заправки теплого салата очистите корень имбиря и чеснок, мелко нарежьте. Смешайте оливковое масло и лимонный сок, слегка взбейте вилкой. Добавьте чеснок и имбирь, немного посолите и поперчите.

Шаг 5

Огурец вымойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Перемешайте киноа с креветками, перцем, огурцом и шпинатом, полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.