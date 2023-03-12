Теплый салат с киноа и креветками
Теплый салат с киноа и креветками, как и другие подобные, вполне можно подать на ужин, не беспокоясь, что кто-то останется голодным. Блюдо получается не только сытным и вкусным, но еще и очень полезным. Взять хотя бы только один ингредиент - киноа, которую сторонники правильного питания торжественно именуют "суперфудом". Состав ее действительно впечатляет! Киноа богата полноценным растительным белком, магнием и жирами с кислотами Омега-3. Согласитесь, продукт действительно достойный внимания! Хозяйки же оценят и другую сторону теплого салата с киноа и креветками: он сочетает в себе и горячее, и гарнир, так что, готовится очень быстро, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.
Рецепт:
1,5 стакана киноа
350 г варено-мороженых королевских креветок
1 средний огурец
1 сладкий желтый перец
50 г бэби-шпината
соль
Для заправки:
70 мл оливкового масла
30 г сока лимона
1 см корня имбиря
2 зубчика чеснока
соль
свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Подготовьте ингредиенты для теплого салата с киноа. Заранее разморозьте креветки. Для этого выложите их на дуршлаг, поставьте на миску и уберите в холодильник на 8 ч.
Шаг 2
Промойте киноа холодной водой. Налейте в кастрюлю 3 стакана воды и доведите до кипения. Всыпьте киноа, посолите и накройте кастрюлю крышкой. Варите 15 мин. на медленном огне, до готовности.
Шаг 3
Сладкий перец положите на решетку или противень и поставьте в духовку, разогретую до 200˚С. Запекайте 15-20 мин., до появления подпалин. Переложите перец в миску и накройте крышкой, оставьте на 10 мин. Очистите перец от кожицы и семян, нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 4
Для заправки теплого салата очистите корень имбиря и чеснок, мелко нарежьте. Смешайте оливковое масло и лимонный сок, слегка взбейте вилкой. Добавьте чеснок и имбирь, немного посолите и поперчите.
Шаг 5
Огурец вымойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Перемешайте киноа с креветками, перцем, огурцом и шпинатом, полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
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