Назван неожиданный способ улучшить вкус кофе

Щепотка соли, добавленная в кофе после помола, устранит горечь и улучшит вкус напитка. Неожиданный способ назвала эксперт шотландской сети кофеен Кейт Джонстон в беседе с изданием HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистки, в отличие от сахара или молока, соль не маскирует вкус и аромат обжаренных зерен, а наоборот подчеркивает их сладковатые нотки и натуральную горечь.

Она добавила, что соль не понадобится, если выбрать зерна по вкусу и правильно их обжарить. Но хитрость с солью будет незаменима при приготовлении кофе со льдом и кофейных коктейлей, так как она помогает вернуть вкус свежесваренного напитка.