Главные ошибки, которые все допускают на кухне

Ежедневно мы совершаем ряд действий, которые давно вошли в привычку и даже не задумываемся, а все ли правильно мы делаем - ведь так делали наши родители, друзья. Но все ли мы делаем правильно? Day.Az со ссылкой на Гастрономъ расскажет, о том что делать не рекомендуется и как избежать главных кулинарных ошибок у себя дома.

Смешивать продукты разных температур

В первую очередь это касается приготовления салатов. Одни ингредиенты достаются и режутся прямо из холодильника, а другие - из кипятка. В результате структура продуктов повреждается, а вкус салата портится. Поэтому всегда закладывайте время на то, чтобы дать продуктам остыть и только после этого приступайте к готовке.

Размораживать мясо в микроволновке или в горячей воде.

Если вы собираетесь готовить блюдо с мясом, то озаботьтесь его разморозкой заранее. За 6-8 часов до начала готовки переложите мясо из морозилки в холодильник. Размораживая кусочки мяса под горячей водой, вы испортите продукт. Мясо может стать жестким и сухим за счет потери сока. Из-за резкого перепада температуры мясо внутри останется замороженным, а по краям скорее всего сварится. Кстати, при таком способе разморозки все витамины и полезные микроэлементы покинут мясо еще до начала готовки.

Размораживать мясо в микроволновой печи также не лучшая идея. Да, этот способ вполне быстрый и безопасный. Но мясо после такой процедуры точно не будет таким вкусным. Дело в том, что белок обычно сворачивается и готовить приходится из подсушенного продукта.

Профессор Костас Статхопулос из Абертейского университета считает, что при резком оттаивании мяса в микроволновке количество бактерий, находящихся в продукте, возрастает в несколько раз. Это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и грозит отравлением.

Если вы совсем забыли о разморозке мяса, а время поджимает - воспользуйтесь холодной водой:

наберите холодную воду в кастрюлю и поместите в нее мясо, упакованное в целлофановый пакет;

поставьте кастрюлю под холодную воду;

дождитесь, когда мясо станет эластичным.

Только помните, что такой способ разморозки - экстренная ситуация, а не норма.

Варить овощи слишком долго и чистить их

Чем дольше вы варите овощи, тем меньше витаминов и полезных веществ в них остается. Конечно, они остаются в воде, но мы не всегда используем овощной бульон при дальнейшей готовке. Поэтому полезнее всего будет запекать овощи или готовить их на пару.

В кожуре фруктов и овощей содержится много полезных веществ, поэтому чистить их не стоит - лучше просто тщательно промывать

Обычно при готовке много времени тратится на очистку овощей и фруктов. Однако вместе с драгоценными минутами исчезают и полезные вещества из продуктов: минералы и витамины. В кожуре фруктов и овощей также содержится клетчатка и антиоксиданты. Поэтому морковь, яблоки, груши и картофель лучше не очищать, а просто тщательно промывать. Диетолог Министерства здравоохранения Челябинской области Людмила Красногорова рассказала, что для сохранения витаминов в овощах нужно варить их в кожуре, а воду обязательно подсаливать. И не забывайте закрывать кастрюлю крышкой.

Постоянно помешивать еду

Не так много блюд требуют постоянного помешивания. Поэтому, если еду можно приготовить на сковороде без лишних манипуляций - не препятствуйте этому. Если еда будет контактировать с лопаточкой для помешивания чаще чем со сковородкой или кастрюлей, то вы никогда не добьетесь красивого и правильного цвета блюда.

Это же касается приготовления мяса, сырников или оладушек. Необязательно каждую минуту переворачивать их. Достаточно всего одного раза.

Готовить картофельное пюре с помощью блендера

Картофельное пюре, приготовленное в блендере, теряет правильную консистенцию и становится невкусным

Конечно, современные гаджеты облегчают нашу бытовую жизнь. Но иногда лучше пользоваться старыми проверенными способами. Если вы взбиваете картофельное пюре с помощью блендера, то из-за большого содержания крахмала блюдо станет похоже на тягучий клей. Наверняка такую подачу вы замечали в некоторых кафе и ресторанах.

Для того чтобы добиться идеального пюре, стоит воспользоваться обыкновенной толкушкой. Но если вы совсем не хотите отказываться от современных помощников, то вместо блендера можно использовать миксер.

Кстати, чтобы пюре стало приятного молочно-сливочного оттенка, используйте растопленное масло и теплое молоко. Добавление холодных ингредиентов может привести к тому, что пюре станет серым.

Хранить овощи и фрукты в холодильнике

Многие вспомнят из детства помидоры, хранившиеся в теплом одеяле под шкафом или кроватью. Этот овощ не любит холод, поэтому хранить его лучше при комнатной температуре. Если вы оставите на долгое время помидоры в холодильнике, то они станут мягкими и потеряют вкус.

Бананы, персики, авокадо лучше также держать не в холодильнике, а в вазе и подальше от солнечных лучей.

Замечали, что лук и капуста в целлофановых пакетах начинают быстро гнить? Дело в том, что им просто необходим воздух. Поэтому здесь тоже лучше воспользоваться любимым бабушкиным методом и хранить лук в специальных связках.

При соблюдении этих рекомендаций, ваши домашние блюда станут еще более вкусными и полезными для здоровья.