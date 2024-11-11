Врач советует выпивать стакан воды до еды — зачем?

К перееданию склонны многие. Неправильный завтрак, неточный подсчет калорий, стресс - как справиться с постоянной тягой к еде? Гастроэнтеролог Сергей Морозов поделился лайфхаками для лучшего насыщения, передает Day.Az.

Пить воду до, во время или после приема пищи? Сергей Морозов настаивает на первом варианте. Стакан воды поможет избежать переедания. Воду требуется выпить за несколько минут до приема пищи. Из-за того, что центры насыщения едой и водой расположены так близко, что человек часто путает жажду и голод, заявил врач в беседе с "Газетой.Ru".

Чтобы понять, что беспокоит, нужно выпить 200-300 мл теплой воды. Уже через 10-15 минут станет ясно, реально ли чувство голода. Если это была просто жажда, то есть прямо сейчас вовсе не обязательно. Можно обойтись и водой.

Существуют и другие способы избавления от привычки переедать. Например, можно начинать прием пищи с овощей, еще лучше - зеленых. Клетчатка отлично наполняет желудок и обеспечивает долгую сытость. А при отсутствии противопоказаний можно попробовать питаться по "методу пищевых окон", то есть в строго отведенный 8-часовой промежуток времени. Однако для смены режима питания всегда требуется консультация врача.