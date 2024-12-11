Названы два типа продуктов, ускоряющих биологическое старение

Ученые из Неврологического института Средиземноморья подтвердили, что фабричные продукты, особенно готовые блюда и замороженная пища, ускоряют биологическое старение. Результаты работы опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие примерно 22 тысячи взрослых итальянцев. В результате анализа их рациона и признаков биологического старения было обнаружено, что потребление ультра-обработанных продуктов (УОП) было связано с ускорением биологического старения. Участники, в чьем рационе преобладали фабричные продукты с высоким содержанием жиров и сахара, оказались в среднем на четыре месяца старше по биологическому возрасту, чем по хронологическому.

УОП - это продукты, производимые с использованием рафинированных ингредиентов, искусственных добавок и химических веществ, таких как эмульгаторы и ароматизаторы. К ним относится фастфуд, кондитерские изделия, замороженная пицца, чипсы и сладкие напитки.

Противоположные результаты были у тех, кто употреблял меньше УОП. В среднем, их биологический возраст оказался на два месяца меньше хронологического.

Исследователи подчеркнули, что ускоренное биологическое старение не может быть вызвано только избытком жира, сахара и соли в УОП. Они выдвинули две гипотезы, которые могут объяснить, как эти продукты связаны с биологическим старением.

Они уточнили, что в фабричных продуктах с высоким содержанием углеводов, как правило, больше акриламида - нейротоксичного химического вещества, которое образуется при обработке продуктов при высоких температурах. Ранее исследования показали, что высокое содержание акриламида в организме связано с окислительным стрессом и воспалением, провоцирующими распространенные заболевания.

Также ученые отметили, что УОП чаще всего упаковывают в пластик. Это может способствовать попаданию химических веществ из упаковки в пищу, что потенциально наносит вред здоровью. Вероятнее всего, именно по этой причине исследователи причислили готовые блюда и замороженные продукты в упаковке к самым опасным УОП.