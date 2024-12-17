Вкус влюбленности: история шоколада, его польза и необычные свойства

Шоколад давно покорил человечество. Но одним по душе терпкий, другие предпочитают молочную сладость. А любителям особых изысков придутся по вкусу кулинарные шедевры шоколатье, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Стоит съесть шоколадку, и на душе становится легче. Веками проверено и даже наукой доказано! А первыми полезные свойства шоколада распознали древние народы Центральной Америки. Ольмеки, майя, ацтеки готовили из какао-бобов, семян шоколадного дерева, бодрящий напиток "чоколатль", что означает "горькая вода". А Европа получила этот старейший природный продукт лишь в XVI веке. Правда, испанские конкистадоры, что привезли какао-бобы из Нового Света, напитком поначалу не впечатлились. Да и в России при Петре I его называли "сироп из сажи". Зато когда распробовали и начали делать на основе какао-бобов десерты, мир не устоял - шоколад стал одним из самых любимых лакомств.

Средство от хандры

"Пока на улицах лежит снег, шоколадное пирожное - лучшее лекарство", писал Эрих Мария Ремарк. Марина Цветаева в одном из своих стихотворений делится привычкой "шоколадом лечить печаль". И кто поспорит с тем, что это один из эффективных продуктов для борьбы с сезонной депрессией? К тому же шоколад создает ощущение влюбленности, недаром ведь ацтеки считали его афродизиаком. Магии в этом, конечно, нет. Дело в полезных веществах. Шоколад богат белком, калием, магнием и другими микроэлементами, стимулирующими производство дофамина, гормона удовольствия, эндорфинов, вызывающих легкое чувство эйфории, и серотонина, повышающего настроение. Мало того, британский исследователь Дэвид Льюис провел эксперимент, доказавший, что таяние шоколада во рту может привести к более продолжительному эффекту эйфории, чем поцелуи. Словом, эпитет "съедобное счастье" шоколад получил отнюдь не случайно. К тому же современные исследования доказывают, что антиоксиданты, которыми богат шоколад, защищают организм от старения, оказывают положительный эффект на сердечно-сосудистую систему, улучшают память.

Но в первую очередь шоколад - это все-таки изысканное лакомство. Диетологи напоминают, что традиционно главный источник калорий в нем - глюкоза (сахар) и молочные продукты. Так что тут важен баланс ингредиентов. А учитывая, что правильное питание стало одним из трендов заботы о здоровье, возник вопрос: как сделать так, чтобы шоколад не портил фигуру, а его отсутствие - настроение. Ведь сегодня по статистике более трети россиян ежедневно балуют себя сладким и шоколад в явных фаворитах.

Правильные ингредиенты

То, что шоколад - универсальный продукт, кондитерам известно давно. Горький, темный, молочный, белый, пористый... Видов не счесть, а играть со вкусами можно до бесконечности. Ведь у плодов шоколадного дерева насчитывается до 400 различных ароматов. Разработкой самых невероятных рецептов шоколадных сладостей и изготовлением их своими руками занимаются шоколатье. Эта "вкусная" и творческая профессия сегодня приобретает особую популярность. А в стране появляется все больше частных, крафтовых производств, выпускающих шоколадные шедевры небольшими партиями по индивидуальным, авторским рецептам. Спросом такие десерты пользуются у гурманов, желающих оценить разнообразие оттенков вкуса и текстуры.

Интересен ремесленный шоколад и для сторонников правильного питания: продукт производится на основе исключительно натуральных составляющих, без искусственных красителей и усилителей вкуса. Шоколадки ShokoBox, конфеты ручной работы от La Princesse Choco, "Шоколад на меду" и сладости Lubaica сегодня уверенно завоевывают рынок, создавая конкуренцию крупным кондитерским холдингам именно благодаря бережному отношению к естественному вкусу и аромату какао-бобов.

- Если честно, шоколад я раньше себе позволяла нечасто, - рассказывает основательница бренда Lubaica Любовь Басинова. - Мне важно быть в форме, вести здоровый образ жизни и следить за правильностью питания. А массовый маркетинг ориентируется на добавление в шоколадную продукцию большого количества сахара. Потом я узнала о профессии шоколатье, заинтересовалась, освоила ее на курсах и стала изучать вопрос, как сделать шоколад вкусным и полезным. Захотелось порадовать тех, кто, как и я, отказался от потребления сахара. Для меня на первом месте всегда стоит высокое качество ингредиентов, их польза, натуральность и экологичность. В свой шоколад я не положу того, что противоречит принципам здорового питания. К тому же крафтовое производство не забивает яркий, неповторимый вкус шоколада, но дает возможность его подчеркнуть.

Гурманы оценят

По сути, первыми шоколатье были ацтеки, которые в напиток "чоколатль" добавляли всевозможные пряности, мед и даже жгучий перец. В наши дни какао-бобы тоже основной и самый главный ингредиент шоколада. О них шоколатье знают все - начиная от способов выращивания и тонкостях селекции до нюансов различных вкусов и ароматов. Мастера выбирают какао-бобы высшего качества родом из Перу, Колумбии, Бразилии. Их очищают, обжаривают, измельчают и перемалывают в пасту. Потом к ней добавляют остальные ингредиенты. И вот тут-то и начинается магия. Недаром шоколатье называют чародеем аромата, волшебником вкуса и скульптором шоколадных шедевров. Необычные, порой самые неожиданные добавки и комбинации позволяют создать поистине изысканные лакомства.

- Это всегда эксперимент, - рассказывает шоколатье Любовь Басинова. - Но мы принципиально не используем рафинированный сахар, все конфеты и шоколад изготовлены вручную и в них нет консервантов, красителей и искусственных добавок.

Согласитесь, шоколадная карамель на кокосовом молоке - необычно. А белый гречишный шоколад с малиновой начинкой или смородиновое эскимо в слое темного шоколада пробовали? Выбирайте на свой вкус и получайте удовольствие!

- Конечно, мы ориентируемся на спрос потребителей, - продолжает шоколатье. - Я люблю с начинкой "имбирный пряник", кто-то предпочитает десерт с ноткой восточных пряностей, а кому-то по душе фруктовые начинки. Многим нравится шоколад с малиной, при изготовлении которого мы используем только натуральные ягоды, а не ароматизаторы.

Как и какие продукты сочетать в комбинациях с шоколадом - секрет каждого шоколатье. Но чтобы стать настоящим шоколадных дел мастером, нужно еще обладать художественным вкусом и фантазией. Крафтовый шоколад - это не только вкус, но и эстетика, ставящая его в ряд не просто еды, а изысканного и необычного подарка.