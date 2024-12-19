Названы причины усиления аппетита перед праздниками

Предпраздничная суета и похолодание вызывают повышение уровня гормонов стресса - кортизола и адреналина, что может усиливать тягу к высококалорийным продуктам. Об этом изданию Тoday.com рассказала диетолог Джоан Сальге Блейк из Бостонского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Научные работы показывают, что вес, который люди набирают во время праздников, может составлять более 50% от годового прироста массы тела. Такая прибавка существенно повышает риски развития сердечно-сосудистых патологий, диабета и других заболеваний.

Основной причиной переедания в этот период становятся гормоны стресса - кортизол и адреналин. Эти гормоны помогают организму справляться с эмоциональными перегрузками, но также усиливают тягу к высококалорийной пище - сладостям и фастфуду. Кроме того, недостаток сна из-за стресса увеличивает уровень грелина, известного как "гормон голода", что также способствует перееданию.

По словам Блейк, психологические факторы играют не меньшую роль. Пища часто ассоциируется с приятными детскими воспоминаниями и семейными традициями, что усиливает желание потреблять сладости, алкоголь и десерты. Эти продукты могут временно повышать уровень серотонина и дофамина, помогая человеку успокоиться, однако они не устраняют главные причины эмоциональной нестабильности.

Эксперт предупредила, что для поддержания здоровья важно учитывать не только количество еды, но и эмоциональные факторы, которые влияют на пищевые привычки в праздники.