Сосиски и колбаса: как пристрастие к ним может повлиять на ваш мозг

Недавнее исследование, в котором приняли участие более 100 000 человек, показало, что увлечение обработанным мясом, таким как колбасы, сосиски и бекон, может значительно увеличить риск деменции у пожилых людей. Ученые выяснили, что те, кто употребляют около двух порций переработанного мяса в неделю, на 13% повышают вероятность заболеть деменцией по сравнению с теми, кто ест его реже.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет El Pais.

В исследовании анализировались данные 133 771 участника со средним возрастом 49 лет. За 43 года наблюдений у 11 173 человек была диагностирована деменция. Однако, удивительно, прямой связи между непереработанным красным мясом и болезнью Альцгеймера не было выявлено. Тем не менее, те, кто потреблял семь и более порций красного мяса в неделю, имели на 16% более высокий риск ухудшения когнитивных функций.

Научные специалисты, включая профессора Салас-Сальвадо, отмечают, что красное мясо может повышать уровень холестерина и оказывать негативное воздействие на здоровье мозга, способствуя развитию различных заболеваний. Кроме того, чрезмерное потребление красного мяса связано с инсулинорезистентностью, что может приводить к накоплению бета-амилоидного белка - одного из основных признаков болезни Альцгеймера.

Однако ученые не призывают полностью отказываться от мяса. Напротив, они рекомендуют разнообразить рацион, заменив переработанное мясо более полезными продуктами, такими как рыба, бобовые и курица. Например, замена порции колбасы на рыбу может снизить риск деменции на 28%.

Стоит отметить, что подобные исследования проводились и раньше, но новые работы ученых стали более масштабными и точными.