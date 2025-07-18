Какая каша лучше всего подходит диабетикам?

Природные соединения D-хиро-инозитол и фагопиритол в гречихе могут помочь нормализовать уровень сахара в крови, а низкий гликемический индекс продукта - избежать скачков глюкозы после его употребления. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт в области глобального питания из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, гречка считается продуктом с более высокой пищевой ценностью, чем многие другие популярные злаки, такие как рис. В ее состав входят углеводы, клетчатка, белок, минералы и антиоксиданты.

"Основным типом доступных углеводов в гречке является крахмал. Как правило, в чашке приготовленной гречки содержится около 33 г углеводов, что сопоставимо с белым рисом, но меньше, чем в цельнозерновой пшеничной муке, которая может содержать около 89 г на чашку", - рассказала эксперт.

Диетолог добавила, что одним из уникальных свойств гречихи является содержание природных соединений, таких как D-хиро-инозитол и фагопиритол.

"Некоторые исследования показали, что эти соединения могут снижать уровень сахара в крови, укреплять кости, защищать от ожирения и синдрома поликистозных яичников. Однако большинство из этих предполагаемых преимуществ для здоровья были выявлены в ходе экспериментов на животных", - уточнила врач.

Другим полезным свойством гречихи доктор Вигелене назвала более низкий гликемический индекс по сравнению с другими крупами. Это показатель, который отражает, насколько быстро после употребления в пищу конкретного продукта повышается уровень глюкозы в крови. В случае с гречкой повышение не происходит стремительно, что позволяет избежать последующего "падения" уровня глюкозы и ухудшения самочувствия.

Диетолог отметила, что гречневую крупу можно считать хорошим источником пищевых волокон.

"В чашке содержится около пяти граммов клетчатки, прием как нерастворимой, так и растворимой. Большая часть пищевых волокон в гречке приходится на резистентный крахмал, который может способствовать поддержанию здоровья сердца, метаболизма и микробиома кишечника", - заключила эксперт.