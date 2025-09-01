Пропуск завтрака и поздний ужин приводят к опасной болезни

Люди, которые часто пропускают завтрак и ужинают поздно вечером, могут быть более подвержены развитию остеопороза. К такому выводу пришли японские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of the Endocrine Society (JES), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Остеопороз - это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Известно, что риск его развития повышают такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем или низкая физическая активность. Однако связь болезни с особенностями питания до сих пор оставалась малоизученной.

Для анализа ученые использовали данные почти миллиона взрослых пациентов (927 тыс. человек) из японской базы страховых случаев. Оказалось, что у людей с нездоровыми привычками - курением, регулярным употреблением алкоголя, нехваткой сна и отказом от завтрака - чаще диагностировали остеопороз и переломы (бедра, позвоночника, предплечья и плеча).

"Мы хотели оценить, как привычки питания влияют на риск остеопоротических переломов. В результате обнаружили, что пропуск завтрака и поздние ужины ассоциированы с повышенной вероятностью развития остеопороза", - отметил автор работы, доктор медицины и философии Хироки Накадзима из Университета медицины Нара. - "Кроме того, мы выяснили, что такие привычки часто сочетаются с другими факторами риска: недостатком сна, курением и низкой физической активностью".