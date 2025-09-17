Человек расползается, как блинчик: чем для организма опасен недостаток белка

Белок - важная часть рациона человека. При его дефиците могут проявиться слабость и увядание кожи. Почему так происходит, "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Елены Соломатиной, передает Day.Az.

Почему страдает организм

Эксперт объяснила, что при дефиците белка человек зрительно худеет, потому что как бы "высыхает".

- Идут распад белка и, соответственно, потеря мышечной массы. Теряется связочный аппарат. Поэтому у пожилых людей страдает связочный аппарат - хрящи и сухожилия тоже иссыхают, они еле передвигаются, роняют предметы. Это, к сожалению, уже спутник старости, - рассказала собеседница "ВМ".

Белок в организме существует не только в мышцах, сухожилиях, хрящах, костях. Это и транспортные белки, нейромедиаторы, клетки крови и иммунной системы.

- Недостаток белка может возникнуть, если человек долго питается растительной пищей или переходит на веганство. В растительной пище есть белок, но может не быть ряда аминокислот, которые являются "кирпичами" для синтеза белка, - обратила внимание диетолог.

"Завод" чахнет без "стройматериала"

Белок хорошо расщепляется не у всех людей. В идеале он должен разъединяться на цепочки, пептиды до отдельных свободных аминокислот.

- Если расщепление происходит недостаточно, организм разрушает собственные белки и забирает их для синтеза. Такое часто случается в пожилом возрасте и у хронически больных людей, у которых нарушена система переваривания и расщепления белка, его синтеза, - отметила Соломатина.

Помимо того что организму нужно расщепить белок из пищи, нужно еще адаптировать его к своим нуждам: к примеру, белок пшеницы и белок человека различаются по своей сути.

- Белок - это наш матрикс, некая структура, матрица, вдоль которой перемещаются и куда помещены наши клетки. Без этого мы бы расползлись, как блинчик. Если "собрать" человека без этого матрикса, он просто будет мокрой лужицей на полу, - сравнила диетолог.

Зачастую этот матрикс разрушается из-за неправильного пищевого поведения, даже несмотря на то, что организм способен синтезировать белок. Дело в том, что наш организм постоянно обновляется. Когда человек ест много простых углеводов, жирное, жареное, все это при пищеварении гликируется, и возникает воспаление.

- Иммунная система реагирует на это и удаляет дефектные белки. Но организму нужны новые. Если человек не дает "строительного материала", страдает наш тургор кожи - она провисает, появляются морщинки. Организм не может это "отремонтировать", если нет этого "строительного белка", - сообщила эксперт.

Кроме того, при недостатке белка страдает не только кожа - под удар попадает сердце. Сердечная мышца, сосуды состоят из белка, и при его недостатке в первую очередь организм старается "отремонтировать" сердце, а внешние проявления вроде нарушения тургора кожи - по остаточному принципу.

- Белок нам просто необходим, потому что он поддерживает водно-солевой баланс и нужен для определенных метаболических процессов. Если его будет не хватать, то будут нарушения в работе организма и внешние проявления этого, - подчеркнула диетолог.

Без "строительного материала" в виде белка кровь не будет нормально переносить кислород. Весь организм будет чахнуть, хиреть и сломается насовсем.

- Это происходит очень часто в старости, потому что там очень много нарушений. Но синтез белка, в частности, тоже играет достаточно большую роль в этом процессе, - заключила Соломатина.