Чем опасны нарезанные фрукты в магазинах?

Разрезанные фрукты и овощи могут стать источником бактерий и потерять питательную ценность, а их длительное хранение повышает риск отравлений, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az .

"Основной риск связан с микробным загрязнением. Кожура фруктов и овощей естественным образом защищает их мякоть от проникновения микроорганизмов, поэтому когда ее целостность нарушается, создаются идеальные условия для размножения бактерий: сальмонелл, кишечной палочки, листерий и др. Эти патогены могут попасть внутрь плода через ножи, грязные поверхности или руки, а высокая влажность и температура в торговом зале ускоряют их рост", - сказала Кашух.

Она добавила, что употребление таких продуктов может привести к пищевым отравлениям с тошнотой, диареей, рвотой.

"Еще один важный момент - быстрая потеря свежести. После разрезания плоды начинают окисляться - это естественная реакция, при которой мякоть темнеет (как у яблок или бананов). Хотя само по себе окисление не всегда опасно, оно указывает на разрушение витаминов, особенно витамина С, и некоторых антиоксидантов", - отметила врач.

Кашух рассказала, что для того, чтобы замедлить этот процесс и избежать потемнения мякоти в месте среза фруктов, магазины иногда обрабатывают плоды химикатами, что не добавляет им пользы.

"Определить безопасность нарезанных плодов заранее сложно, но есть косвенные признаки. Например, важно обращать внимание на срок хранения: если он превышает сутки, вероятно, использовались консерванты. Мутный сок в упаковке, изменение текстуры (вялость, слизь) или кисловатый запах - признаки того, что продукт начал портиться", - отметила специалист.

По ее мнению, оптимальный вариант - покупать целые плоды и нарезать их дома, соблюдая гигиену. Если такой возможности нет, стоит выбирать продукцию в магазинах, где фрукты разрезают при покупателе, и употреблять их в течение нескольких часов после покупки.