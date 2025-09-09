Врач предупредил о риске развития рака из-за колбасы на завтрак

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков предупредил, что регулярное употребление колбасных изделий повышает риск развития онкологических заболеваний.

Как передает Day.Az, в беседе с aif.ru во вторник, 9 сентября, Поляков напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно относит колбасные изделия к продуктам, повышающим риск развития онкологии при регулярном употреблении.

Он также посоветовал вместо колбасы выбирать говяжий язык, поскольку он более полезен.