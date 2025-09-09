https://news.day.az/gurmaniya/1779244.html Врач предупредил о риске развития рака из-за колбасы на завтрак Диетолог и эндокринолог Антон Поляков предупредил, что регулярное употребление колбасных изделий повышает риск развития онкологических заболеваний.
Диетолог и эндокринолог Антон Поляков предупредил, что регулярное употребление колбасных изделий повышает риск развития онкологических заболеваний.
Как передает Day.Az, в беседе с aif.ru во вторник, 9 сентября, Поляков напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно относит колбасные изделия к продуктам, повышающим риск развития онкологии при регулярном употреблении.
Он также посоветовал вместо колбасы выбирать говяжий язык, поскольку он более полезен.
