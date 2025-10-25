Стоит ли заменять обычное молоко кокосовым?

Помимо полезных жиров, витаминов группы В и С, плоды кокосовой пальмы содержат пищевые волокна и жизненно важные микроэлементы - железо, медь, селен.



Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с "Радио 1" заявил, что замена обычного молока на кокосовое - это мода, которая развивается по стандартной схеме пищевого бизнеса, передает Day.Az.

"Это специфический маркетинг, который берет начало в США, подается как агрессивная рекламная кампания, а потом доходит до России. То есть это такая трендовая технология, которая четко имеет свое начало, но резкого конца у нее нет", - сказал он.

По его словам, пользу кокосового молока многие объясняют, ориентируясь на восточную медицину, но тем не менее, если убрать "маркетинговые уловки", то польза в таком напитке имеется.

"Во-первых, там имеются среднецепочечные жирные кислоты, которые хорошо усваиваются и быстро превращаются в энергию. Дальше там содержится лауриновая кислота, которая поддерживает иммунитет и обладает актибактериальными свойствами. Еще там имеется источник витаминов группы В, С, Е. Также фолиевая кислота, железо, натрий, кальций и магний", - объяснил врач.