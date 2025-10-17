Диетолог связала фруктовые соки с сахаром с риском развития подагры

Фруктовые соки с добавленными сахарами и другими подсластителями повышают риск развития подагры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказала "Газете.Ru" диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.

По словам врача, заболевание чаще возникает у людей, придерживающихся нездоровой растительной диеты - с низким содержанием цельнозерновых продуктов и высоким уровнем рафинированных злаков и сладких напитков.

"Раньше подагру называли "болезнью королей" и связывали с избыточным потреблением мяса и алкоголя. Сегодня к этому списку добавились подслащенные фруктовые соки и рафинированные продукты. Чтобы снизить риски, важно придерживаться здоровой растительной диеты, богатой клетчаткой, цельными злаками и маложирными молочными продуктами", - отметила Дианова.

По ее словам, умеренное употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, также может быть полезно, поскольку такая диета помогает снижать хроническое воспаление в организме.