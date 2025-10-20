Ученый развеял миф об опасности модного гигантского винограда

Крупный размер ягод популярного сорта винограда "Шайн Мускат" является результатом работы селекционеров, а не воздействия опасных пестицидов, гормонов роста или "химии".

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщил Никита Фаустов, ассистент кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха (ПНИПУ).

По словам эксперта, сорт был выведен в Японии в 1988 году с помощью классической селекции. Ученые в течение нескольких лет скрещивали разные виды винограда, отбирая растения с нужными характеристиками: крупными плотными ягодами, отсутствием косточек, насыщенным вкусом и устойчивостью к болезням. Ученый объяснил: генетическая особенность "Шайн Муската" - увеличенное количество клеток и межклеточного пространства - обеспечивает его впечатляющий размер.

"Это результат долгой и кропотливой селекции, а не результат воздействия стимуляторов роста. Химикаты могут использоваться в виноградарстве только для защиты от вредителей и не способны влиять на размер плодов", - подчеркнул Фаустов.

Специалист также развеял миф о винограде как о диетическом продукте. По его словам, "Шайн Мускат" не уступает другим сортам по энергетической ценности и требует умеренности в употреблении. Особенно осторожными стоит быть людям, следящим за весом, и пациентам с метаболическими нарушениями.

"Несмотря на мягкий вкус с фруктово-цветочными нотами, уровень сахара в "Шайн Мускате" составляет около 2-2,5 чайных ложеки на 100 граммов - как и у большинства других сладких сортов. Калорийность - от 69 до 80 ккал на 100 г", - резюмировал ученый.

Эксперт отметил, что виноград богат витаминами группы В, витамином К, калием, а также антиоксидантами. Благодаря плотной кожуре он содержит рутин (витамин Р), который укрепляет сосуды, и ресвератрол - вещество с противовоспалительными свойствами. Также в кожице могут накапливаться танины - соединения с антибактериальным эффектом.

Единственный потенциальный риск, как и у любого импортного фрукта, может быть связан с остаточными пестицидами. Однако, как подчеркнули в ПНИПУ, импортируемый виноград проходит обязательный фитосанитарный контроль на границе.