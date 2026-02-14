Назван действенный способ снизить уровень холестерина

Врач-терапевт и специалист по питанию Кристин Норман назвала простые и при этом действенные способы, которые помогут снизить уровень холестерина в крови. Ее рекомендацию приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Норман, почти половина пациентов, которым выписывают статины, за два года не достигают безопасного уровня холестерина. Обычно причина этого кроется в нарушении рекомендаций врачей или в неправильной дозировке, но также немаловажную роль в этом играют питание и образ жизни человека.

Специалист отметила: первое, что нужно сделать, узнав о повышенном холестерине, - это забыть о любых диетах, особенно тех, которые требуют исключения каких-либо продуктов навсегда. "Если в рационе человека преобладают продукты глубокой переработки, нереалистично ожидать, что он в одночасье перейдет на домашнюю пищу и откажется от перекусов. Такой подход редко срабатывает", - уверена Норман.

Вместо этого терапевт посоветовала постепенно добавлять в меню продукты из идеального рациона. Например, к любимому перекусу добавить овощи и листовую зелень, потом выработать привычку завтракать овсяной кашей. Таким образом можно постепенно изменить диету. "Если же рацион уже состоит из домашней пищи, а холестерин все равно высокий, то нужно менять мелочи. Например, добавить больше жирной рыбы, заменить часть животных жиров на растительные, попробовать такие продукты, как тофу или соевое молоко", - дала совет Норман.

Также для контроля уровня холестерина она рекомендовала полноценно спать и вести активный образ жизни. При этом врач подчеркнула, что эти меры не заменяют прием лекарств, но могут привести к снижению дозировки или повышению их эффективности.