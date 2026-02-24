Популярная пряность неожиданно повлияла на мозговые функции

Экстракт имбиря смягчил поведенческие и когнитивные нарушения, характерные для расстройств аутистического спектра, в эксперименте на мышах. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые изучали модель аутизма, вызванного внутриутробным воздействием вальпроевой кислоты - одного из наиболее распространенных экспериментальных подходов к изучению нейроразвития. Начиная с шестинедельного возраста, мышам в течение месяца давали экстракт имбиря, после чего оценивали социальное поведение, уровень тревожности и память. По сравнению с контрольной группой животные демонстрировали более выраженный интерес к социальному взаимодействию, меньшую тревожность и лучшие результаты в когнитивных тестах.

Молекулярный анализ показал, что ключевую роль в эффекте имбиря играет сигнальный путь AKT/GSK3β, связанный с развитием нейронов и формированием синапсов. Под действием экстракта усиливалась активация этого пути в гиппокампе, увеличивалось количество молодых нейронов и снижались признаки синаптических нарушений. Одновременно уменьшались маркеры нейровоспаления, включая активацию глиальных клеток и выработку провоспалительных молекул.

Авторы подчеркивают, что речь идет исключительно об эксперименте на животных, и полученные данные не означают, что имбирь может использоваться для лечения аутизма у людей. Тем не менее результаты указывают на потенциальную роль природных соединений в воздействии на нейробиологические механизмы, связанные с расстройствами развития.