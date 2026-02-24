Об опасности сахарозаменителей

Мода на замену сахара различными подсластителями набирает обороты. Но так ли это полезно и оправдано?



Врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко в беседе с "Радио 1" высказал весьма категоричное мнение на этот счет, передает Day.Az.

"Заменять обычный сахар фруктозой не имеет смысла. У них просто разные химические формулы", - сказал он.

Что касается других сахарозаменителей, врач признался, что не видит в них особой пользы для здорового человека и считает их излишними.

"Я всегда по вкусу сразу могу определить, что там сахарозаменитель. И, честно говоря, никогда не понимал людей, которые делают десерты на сахарозаменителях. Лучше уж либо съесть нормальный десерт, либо его просто не есть", - поделился Кузьменко.

Он посоветовал придерживаться простого принципа в питании, основанного на осознанности, а не на страхе.

"Если хочешь съесть чего-то вкусного, то поешь. Не нужно изгаляться", - резюмировал диетолог.