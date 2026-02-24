Напитки для сияния кожи можно приготовить на домашней кухне

Диетолог Киран Бхатт в статье на портале Health Shots рассказала, как с помощью простых напитков поддержать естественную выработку коллагена для упругой кожи. По ее словам, основа - это сочетание богатых белком продуктов и витамина С, который критически важен для синтеза коллагена.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Такие рецепты - прекрасный пример того, как забота о себе может быть вкусной и простой.

Вот несколько простых рецептов от Бхатт:

Гранатовый коллагеновый сок. Гранат - кладезь антиоксидантов, которые защищают клетки кожи от повреждений. Приготовьте свежий сок из зерен, процедите, добавьте одну столовую ложку коллагенового порошка, хорошо перемешайте и щепотку соли для баланса вкуса. Подавайте охлажденным.

Гранат - кладезь антиоксидантов, которые защищают клетки кожи от повреждений. Приготовьте свежий сок из зерен, процедите, добавьте одну столовую ложку коллагенового порошка, хорошо перемешайте и щепотку соли для баланса вкуса. Подавайте охлажденным. Морковно-апельсиновый смузи. Идеальный дуэт бета-каротина (провитамина А) из моркови и ударной дозы витамина С из апельсина. Измельчите в блендере морковь, свежевыжатый апельсиновый сок и воду до однородности. Добавьте порцию коллагена и снова взбейте. Пейте свежим.

Идеальный дуэт бета-каротина (провитамина А) из моркови и ударной дозы витамина С из апельсина. Измельчите в блендере морковь, свежевыжатый апельсиновый сок и воду до однородности. Добавьте порцию коллагена и снова взбейте. Пейте свежим. Ягодно-цитрусовый смузи с чиа. Ягоды (клубника, черника, малина) борются со свободными радикалами, а цитрусы дают витамин С. Семена чиа добавят полезных омега-3 жиров. Смешайте в блендере ягоды, дольки апельсина, воду или кокосовую воду, столовую ложку семян чиа и коллагеновый порошок. Взбивайте до кремовой консистенции.

Ягоды (клубника, черника, малина) борются со свободными радикалами, а цитрусы дают витамин С. Семена чиа добавят полезных омега-3 жиров. Смешайте в блендере ягоды, дольки апельсина, воду или кокосовую воду, столовую ложку семян чиа и коллагеновый порошок. Взбивайте до кремовой консистенции. Теплый коллагеновый напиток на костном бульоне. Костный бульон - один из лучших природных источников готового коллагена и аминокислот. Подогрейте домашний или качественный готовый бульон, размешайте в нем коллагеновый порошок, добавьте немного лимонного сока (для витамина С) и щепотку морской соли. Пейте небольшими глотками, как согревающий эликсир.

Костный бульон - один из лучших природных источников готового коллагена и аминокислот. Подогрейте домашний или качественный готовый бульон, размешайте в нем коллагеновый порошок, добавьте немного лимонного сока (для витамина С) и щепотку морской соли. Пейте небольшими глотками, как согревающий эликсир. Освежающий напиток из арбуза и лайма. Арбуз прекрасно увлажняет, а лайм дает витамин С. Взбейте в блендере мякоть арбуза без косточек с водой, добавьте коллаген и сок лайма. Идеальный летний вариант, который можно пить и зимой, если использовать замороженную мякоть.

Бхатт советует выпивать один такой напиток в день, чередуя их для разнообразия и комфортного пищеварения.